Inimesed Kristjan Lüüs: „Kui ma ütlen, et olen vegan, siis automaatselt eeldatakse, et olen vastik tüüp, kes peab ennast teistest paremaks." Jaanus Kulli , täna, 00:01

VEGANIST KLIIMAVÕITLEJA: „Teadsin juba ammu, et tahan oma elus midagi muuta, aga olin alati liiga laisk, et seda ka päriselt teha,“ ütleb näitleja Kristjan Lüüs, kes on nüüd asja käsile võtnud. Foto: Martin Ahven

Noor näitleja Kristjan Lüüs ilmus teatrilavale ja ekraanidele mõned aastad tagasi. Tema tulekut oli kohe kuulda ja näha – Lüüsi haruldane bass, beebikrussis juuksed ja jõulised näojooned jäid meelde. Nende taga on aga õrn romantikuhing ja pöörane huumorisoon. Ta üks nendest meie aja kangelastest, kes muretsevad kliimasoojenemise pärast ja püüavad muuta maailma läbi iseenda.