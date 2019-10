„Ehh, uhhuduuri“ seltskond: füüsiline väsimus võib inimese kergelt endast välja ajada 

Tavaliselt on meestel reisiks aega olnud kolm-neli kuud, kuid sedapuhku oldi teel vaid kaks kuud. Mart Kuuse sõnul oli Andides sõitmine ikka väga raske - mehele meenus reisist Andide alahindamine ja iseenda ülehindamine.

Kristjan Prii paljastas, et seekord suutsid nad 5600 kilomeetri pikkusest reisist ratastel läbida vaid 2600 kilomeetrit. Tavaliselt on rattaga läbitud enamik teest. Prii tunnistas ka, et seekod tuli tal reisil ette olukord, kus ta enam edasi ei suutnud sõita. "Tänu headele sõpradele suudeti esmaemotsioon maha võtta. Sel korral oli õhtu hommikust targem."

Saates "Hommik Anuga" näidati klippi, kuidas Kristjan ühel hetkel reisiseltskonnal eest minema sõitis ja ühe autojuhiga neile kirja saatis, kus seisis: "Sõitsin H-tähega linna, ootan linnapiiril."