Amy Schumer avaldas imearmsad fotod viiekuusest pojast 

"Tänase seisuga viiekuune ja nagu kõik emad, armastan ma teda nii väga, et see teeb lausa haiget," kirjutab Schumer.

Emaks saades hakkas ta avaldama fotosid beebi kasvatamise proosalisest argipäevast - mõned fännid panid pahaks, et Amy poseeris inetus aluspesus ning rinnapumpadega. Nüüd annab näitlejatar mõista, et raskeim aeg on möödas. Ta ütleb, et tunneb end tugevana. "Tunnen, et olen endiselt inimene, kel on omad huvid ja ambitsioonid ja sihid, mille poole põnevusega pürin."