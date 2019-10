Gere ja Stallone oleksid Diana pärast äärepealt kaklema läinud! 

Elton meenutab elulooraamatus "Me" ("Mina") aastatetagust õhtusööki, mis korraldati Londonis Walt Disney stuudio endise juhi Jeffrey Katzenbergi auks. Tema sõnul torkas silma, et printsess Dianal tekkis kohemaid suurepärane klapp Hollywoodi tähe Richard Gere'iga. Viimane oli äsja lahku läinud supermodell Cindy Crawfordist. Printsess Diana elas Briti troonipärijast prints Charlesist samuti lahus.

Kuid Elton pani tahes-tahtmata tähele, et ruumis tekkis pingeline olukord. "Otsustades pilkude järgi, mis ta neile heitis, paistis, et Diana ja Richard Gere'i õilmitsema löönud sõprus ei meeldinud Sylvester Stallone'ile mitte üks põrm. Mulle tundub, et ta oli ilmunud peole kindla sooviga Dianale külge lüüa, kuid tema õhtused plaanid nurjati."