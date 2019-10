Poptäht Sia piinleb krooniliste valude käes 

Oma nägu tihtipeale parukaga varjav 43aastane laulja ja laululooja seletas, et tal on Ehlers-Danlosi sündroom, haruldane seisund, mis tekitab liigesevalusid ja tohutut väsimust.

Sia tahtis enda sõnul öelda teistele füüsiliste ja hingevalude käes piinlejatele, et ta armastab neid. "Pidage vastu," säutsus staar reedel. "Valu võib vaimu murda, aga te ei ole üksi."

Sia on varem rääkinud oma alkoholi- ja valuvaigistisõltuvusest. Eelmisel aastal kirjutas ta Twitteris, et on suutnud juba kaheksa aastat kaine olla.