PUUDUTA MIND | Roland Tokko annab nõu, kuidas olla õnnelik ka üksi 

„Suhted on üks neist teemadest, mille teadliku õppimise vajadust on minu meelest kõige rohkem alahinnatud," räägib menuka raamatu „12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma“ autor ja Edu Akadeemia juht Roland Tokko."

„Eestlased ei julge oma tegelikku olemust välja näidata ja tundeid jagada, kuid tunnete enda sees hoidmine teeb meid haigeks ja õnnetuks. Väljapääsu otsime alkoholist, mis justkui annab loa olla see, kes me tegelikult oleme, ja väljendada kõike, mis hinge raskeks teeb. Ma räägin siinkohal ka iseendast ja ilmselt paljudest teistest eestlastest, kes sarnases seisus on olnud,“ lisab Roland.

Tokko on veendunud, et kõik algab esmalt enese armastamisest.

„Kui sa ei armasta iseennast, siis on sul raske armastada kedagi teist. Armastus ei ole miski, mida teine inimene sinus peab tekitama, vaid see peab tulema sinu enda seest. Teine inimene saab seda ainult võimendada. Mõtle armastusest kui tassikesest, mida sa endaga kaasas kannad. Kui oskad ennast armastada, siis oskad seda ise täita. Kui tass on tühi, on sul keeruline sellest midagi ka teistele jagada. Ja kui tassike ajab üle, on lihtne sellest teistele jagada ehk teisi inimesi armastada. Kui oled aga teise armastusest sõltuv ja sellest ühel hetkel ilma jääd, on su tass päris tühi. Nii ei peaks olema,“ on

Tokko veendunud.

Kui oled praegu vallaline, siis tee kõik selleks, et oleksid õnnelik ka üksi.

„Sul ei ole vaja teist inimest, et ennast hästi tunda. Kui oled rahul üksi, siis on tõenäolisem, et leiad kaaslase, kes on samuti endaga rahul ja õnnelik. Koos saate siis oma õnne ja armastuse tunnet võimendada.“