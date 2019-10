Elton John paljastab: oleksin operatsioonijärgsetesse tüsistustesse peaaegu surnud 

Elton hakkas end kümme päeva pärast eesnäärmevähioperatsiooni Las Vegases esinedes halvasti tundma. Arstid avastasid, et tegu oli väga haruldase komplikatsiooniga - mehe lümfisõlmedest lekkis vedelikku. Elton käis kaks ja pool kuud arstide vahet, et probleemiga tegeleda ja lõpuks said arstid tema tervise kogemata korda.

Laulja arvas, et kõik on korras, kuid mõne aja pärast Lõuna-Ameerikas tuuritades tundis ta end taas haiglaselt. Mees paljastab, et ta värises kontrollimatult. Tuur jäi plaanitust lühemaks ja Elton viidi taas haiglasse. "Tundsin end hullemini kui kunagi varem oma elus tundnud olen."

Mees viidi haiglasse ja uuriti teda. "Mulle öeldi, et mu olukord on nii tõsine, et haiglal pole varustust sellega tegelemiseks." Mees viidi teise haiglasse. "Olin kaks päeva intensiivravis ja mulle öeldi, et sain Lõuna-Ameerikas tõsise infektsiooni ja seda ravitakse suurte antibiootikumidoosidega. Aga palavik tuli tagasi. Infektsioonist võeti proov ja selgus, et see on palju hullem, kui alguses arvati," paljastab Elton John.