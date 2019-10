Gunnar Loho eksnaise ootamatust rünnakust nördinud: mul on notariaalsed volitused laste äraviimiseks 

Jaanuaris kirjutas Anne Loho sotsiaalmeedias, et tema ühine elu abikaasa Gunnar Lohoga on läbi saanud. Naine rääkis Õhtulehele, et suhe Gunnariga polnud kunagi võrdne, olles täis pingeid ja olukordi, mis panid küsima, kas seda kõike on ikka vaja. „Ma ei olnud mina ise. Olin keegi, kes tegi midagi. Pidin käske täitma ja see oli kogu minu roll. Ma ei saanud selles suhtes olla naine või armastatud inimene. Tundsin ennast nagu tööline,” rääkis naine.

Gunnar Loho kirjutas oma sotsiaalmeedias seepeale, et Anne on saatnud võõrale mehele endast intiimseid pilte ja sõnumeid, mullu augustis aga tutvunud mehega, kellega elas detsembrini salaelu. Anne tunnistas seda, kuid ütles, et tema uus sõber vaid kiirendas lahkuminekuprotsessi, kuid polnud 20 aastat kestnud abielu põhjuseks. Lohode abielulahutus jõustus augustis.

Anne Loho Foto: Tiit Tamme

"Seoses selle segadusega meediamaastikul, mida tekitas Anne Loho etteaste selle nädala Õhtulehes annan teada, et mul on endise abikaasa antud ja notari poolt kinnitatud volitused, et ma võin lastega, Ronani ja Lucasega, reisida kuhu iganes," selgitab Gunnar. "Lisaks on mul veel notariaalne volitus, et võin Ronani Hispaaniasse enda juurde sisse kirjutada. Peale selle on meil 14. veebruari 2019. aasta seisuga omavaheline kirjalik kokkulepe laste ülalpidamise ja nende paiknemise kohta, mille punkt ühes kirjas on - Ronan Loho jääb Gunnar Loho kasvatada, kes katab ka kõik temaga seotud kulud.

"Ma elan seal, kus ma tahan ja laps on minuga ning hoitud," kinnitab Gunnar." Kui me omavahel oleme kokku leppinud lapse paiknemise suhtes lapsevanemaga, siis nii ka on."

"Lisaks on meil omavahel veel üks leping. See on koostööleping, mis määrab ära meie tööalased suhted ja vahendite jaotumise ning kehtib kuni 14. veebruarini 2024. Vot selle lepingu punktidest kinnipidamisega on Annel hetkel probleeme, seoses esinemistest laekuvate vahendite määratletud suurusjärkude jagamisel, aga ma loodan, et need on ajutise iseloomuga ning saab ehk hakkama ilma juriidilise nõustamiseta."