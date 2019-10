„Tahtsin olla esimene mustanahaline mõrd televisioonis!“ Suri „Dünastia“ diiva Diahann Carroll 

Carrolli telekarjäär sai alguse 1968. aastal, kui ta esines nimitegelasena komöödiasarjas „Julia“, kus mängis lesestunud üksikema. Telelegendi staatusesse lennutas naise aga seebiooper „Dünastia“. Aastail 1981-84 mängis ta Dominique Deveraux'd, miljonär Blake Carringtoni mustanahalist poolõde. Ise sõnas Carroll oma rolli kohta: „Tahtsin olla esimene mustanahaline mõrd televisioonis!“ Dominique'ile oli eriliselt pinnuks silmas Blake'i eksabikaasa Alexis, keda mängis Joan Collins – kes, tõsi küll, polnud samuti mingi ingel. Carroll oli oma rolli üle väga rõõmus, öeldes, et pole kunagi nii vastikut inimest mängida saanud ning lisades, et see on väga tervitatav: mustanahalistelt ootas publik tema sõnul pigem viisakat ja kena käitumist. Päriselus said Collins ja Carroll suurepäraselt läbi.