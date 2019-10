Brigitte Susanne Hunt netikommentaatorite kohtusse kaebamisest: mu eesmärk pole teenida raha, ma tahan, et see sõim lõppeks 

Robert Sarv esindas aasta tagasi näitlejat Marika Korolevi, kes aitas panna vastutama teda Perekoolis sõimanud inimesed. Adovkaadi sõnul saavad olukorras, kus inimene soovib, et tema anonüümne sõimamine lõppeks, ainsana appi tulla advokaadid.

“Ma ei teadnud, et väga lihtne on viia kokku kommentaar viia kokku inimese IP ja tema isikuga. Ma sain Robertilt teada, et see ei ole normaalne ja et see on karistatav, et seadus kaitseb ka avaliku elu tegelasi. Normaalne on, et seadus kaitseb ka meid. Kui mina saaksin näiteks peksa kodus oma mehe käest, kas siis tuleks inimesed ütlema, et aga sa ju oled avaliku elu tegelane ja sa peakski olema harjunud, et sul on suurem koorem kanda?” rääkis ta TV3 saates “Duubel”.

Hundi sõnul loeb ta enda kohta käivate artiklite kommentaare alati. “Loomulikult loen kommentaare. Kui ma näen juba, et mingi uudis on mu kohta tehtud, näiteks mul oli sünnipäev ja selle loo all on sada kommentaari, siis ma juba kujutan ette, kes ma selle pärast nende arvates olen,” ütles ta. “See on inimlik huvi, ma tahan seda. Ma ei tea, miks ma neid loen, ma tahangi lihtsalt teada, mis mu kohta öeldakse.”

Kriteeriumid, mille alusel kommentaatoreid kohtusse kaebamiseks välja valitakse, on Sarve sõnul need, mis on väga õelad ja puudutavad Hundi eraelu.

“Valisime koos Brigittega välja kommentaarid, mis on suunatud eraelu sellise sfääri käsitlemisele, mida ta ise võib-olla ei tahaks, et teised inimesed nii õelalt kommenteeriks. Osadel kommentaaridel on piisavalt alust, et valuraha nõuda,” selgitas Sarv.

“Kujuta ette, kui keegi ütleb su ema või naise kohta, et ta on andetu lits näiteks. Kuidas sa ennast tunneksid, kas tekib üldse mingi küsimus, kust see piir jookseb? Sa ju tunned ju emotsionaalselt ju ära, et see ei ole tõsi, mida sa ajad ja läheme kohtusse lihtsalt!” lisas Hunt.