Inimesed Telejuht Raimo Kummer: „Ma olen korranud oma tütrele nagu mantrat: „Vaata, et sa realitysse ei lähe!““ Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

TV3 programmijuht Raimo Kummer. Foto: Tiit Tamme

„Kui sul on „Naistevahetuses“ üks kord pesemata nõud kraanikausis ning kaader neist saatesse pannakse, jääbki inimestele mulje, et tegemist on kohutava räpakolliga. Mis sest, et ülejäänud kahe nädala jooksul on korter puhas ja läikiv,“ räägib Raimo Kummer. Terve elu televisioonis töötanud Kummer on toonud vaatajate ette näiteks sellised tõsielusarjad nagu „Prooviabielu“ ja „Abielus esimesest silmapilgust“. Praegu on ta TV3-e programmijuht.