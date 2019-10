PUUDUTA MIND | Tasakaalukeskuse eestvedaja Monika Palm teab nippe, kuidas kiirustavas ühiskonnas aeg maha võtta 

On materialistlik maailmapilt muutumises?

Maailmas on justkui erinevad inimesed. Ühed on juba materiaalses heaolus, ent otsivad ka iseennast ja sügavamat elutõde. On ka inimesi, kes väärtustavad ainult materiaalsest heaolu ja vaimne pool on jäänud tahaplaanile. On ka neid, kes peavad oluliseks vaimsust, mitte materiaalsust.

Minu teadlikkuse kohaselt on suurepärane, kui vaimsuse ja materiaalsuse vahel

on tasakaal. Sinnapoole ka liigub vaikselt kogu maailm. Minu jaoks on tasakaal seal, kus inimene on kerguses kõigega, nii materiaalse kui ka vaimse poolega. Materiaalsus on üks meie elu osa. Selleks, et elu paremaks saaks muutuda, peaks materiaalne baas muutuma selliseks, et inimene tunneb, et ta elab hästi. Talle meeldib see elu, mida ta elab.

See, mida inimene tahab läbi materiaalsuse kogeda, on erinev. Mõni tahab võib-olla olla multimiljonär ja teine tahab, et tal oleks igapäevaste asjadega lihtne. Inimesed on erinevad ja arusaamised heaolust erinevad. See sõltub sellest, mida sa valid endale kogeda siin elus, kui siia sünnid. Seda on elu jooksul ka võimalik muuta.

Seega mina näen nii, et läbi inimese isikliku ja teadvusearengu peaks tasakaal tekkima nii materiaalsuse kui ka vaimsuse vahel. Seda on ka praegu palju näha, et paljud materiaalsust hindavad inimesed otsivad vaimsust, nad tahavad

sellega tegeleda. Jah, võib-olla mõnikord sellepärast, et see on praegu trendikas, aga paljud tegelevad sellega ikka iseenda pärast, et suurendada sisemist heaolu.

Teadlikum inimene teadvustab juba, miks on oluline leida tasakaal kõikides eluvaldkondades, ka vaimsuse ja materiaalsuse vahel. Ka need inimesed, kes ei ole veel seni materiaalset osa väärtustanud või tunnevad, et on raskusi materiaalse elu tasandiga, võiksid hakata tegelema sisemaailmas nende aspektidega, mis takistavad siia kergust loomast.

Materiaalsus ei ole muidugi kõige olulisem, aga see on üks osa meie praegusest elust. Kui me oleme sellega kerguses, tuleme hästi toime ja see on

meie jaoks lihtne, siis on näiteks raha üheks võimalikuks vahendiks, et luua seda, mida me soovime. Viia ellu ka oma kõrgemaid eesmärke. Ükskõik siis, kas sa tahad olla multimiljonär või elada lihtsamat elu. Materiaalsusega kerguses olemine tähendab seda, et sa ei mõtle hommikust õhtuni raha peale või sellele, et sul on millestki puudust või sul on raske igapäevaeluga toime tulla.