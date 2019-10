„Heade raamatute lugemine rikub inimese ära – talle ei meeldi enam halvad raamatud.“ 

Kui sulle meeldib lugeda ning sa sooviksid pärast kellegagi loetu üle muljeid vahetada, teiste mõtteid kuulata ning üksteisele heade raamatute soovitusi jagada, on raamatuklubi just sinu jaoks. Eri raamatu- ja lugemisklubisid, kus valitakse välja raamat ja saadakse kord kuus kokku, et selle üle koos arutleda, on Eestis kindlasti rohkem, kui sellesse leheloosse kirja sai pandud. On lugemisklubisid, kus käiakse koos perekonniti, sõpradega või kolleegidega, ja on ka neid, mis tegutsevad raamatukogude juures. Kõiki neid ühendab aga üks – leida raamaturiiulitelt peidetud aardeid, mida ise alati ei oskakski lugemiseks valida, ja jagada pärast mõnusas seltskonnas muljeid, kuidas keegi on loetust aru saanud ja mis tundeid-mõtteid see esile tõi.