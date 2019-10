Metallica rokkar James Hetfield vajab taas võõrutusravi 

Metallica ülejäänud liikmed Lars Ulrich, Kirk Hammett ja Robert Trujillo teatasid Austraalia ja Uus-Meremaa turnee edasilükkumisest laupäeval Facebookis. „Nagu enamik teist arvatavasti teab, on meie vend James juba palju aastaid sõltuvusega võidelnud. Nüüd on ta paraku olnud sunnitud taas ravile minema, et sellest jälle vabaks saada.“

2001. aasta suvel läks James võõrutuskliinikusse, vabanemaks alkoholismist „ja teistest sõltuvustest“. Pooleaastase ravi järel taasühines ta Metallicaga. 2017. aastal kinnitas ta Joe Rogani podcast'is, et on sestsaadik kaine püsinud. „Minu jaoks oli suur motivaator hirm. Kõige rohkem kartsin perest ilma jääda, see oligi see põhi, kuhu kukkusin, et mu pere läheb mu tuurilt kaasa toodud kommete tõttu minema,“ vahendab Stuff.co.nz.

Naine aitas raevuhoogudest jagu saada

Hetfield on 1997. aasta augustist abielus Francesca Tomasiga. Neil on kolm last. Pere elab Colorados Vailis, mis on Francesca lapsepõlvelinn. Heftield on rääkinud, et Vailis võlus teda ka looduslik keskkond ja vaikus. 2005. aasta intervjuus tunnustas rokkar oma naist, kes on aidanud tal inimesena küpseda ning jagu saada suurest probleemist – raevuhoogudest. Jamesi sõnul valmistasid nende tutvuse algaastatel tema hävituslikud kalduvused neile mõlemale piinlikkust. Endasse vaadates on ta mõistnud, et viha on pärit lapsepõlvekodust – „tundest, et mind ei kuulata, et minuga manipuleeritakse“, ütles ta vestluses muusika Nobeli preemiaks kutsutud Polar Music Prize'i väljaandjatega.

Hetfieldi kunagist minekut võõrutusravile kajastab dokfilm „Metallica: Some Kind of Monster“. Pärast ravilt lahkumist kinnitas muusik ansambli veebiküljel, et võõrutus oli ülimalt edukas. „Mu muusika ja laulusõnad on minu jaoks alati teraapia eest olnud. Ma ei tea, kus ma selle Jumalast antud andetata oleksin.“ Kuid 2002. aasta algul tõdes James ainult kodulehe liikmetele mõeldud postituses, et sõltuvustest ülesaamine on tema jaoks olnud kõige raskem ja katsumusterohkem aeg („koos lapsevanemaks olemisega“). Ühtlasi on need mõlemad ülesanded pakkunud talle sügavaimat rahuldust. 2003. aastal ajakirja Kerrang! intervjuus ütles Hetfield, et võõrutusravi aitas tal prioriteedid paika panna. „Olen olnud Metallicas 19. eluaastast saadik, mis võib olla väga tavatu keskkond, ning lihtne on avastada, et sa ei teagi, kuidas väljaspool seda keskkonda elada. Nii juhtus ka minuga.“