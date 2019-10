Inimesed Urmas Sõõrumaa: „Pendel on tõesti hea abimees, kellelt nõu küsida." Sirje Presnal, Anu Saagim , täna, 00:01 Jaga: M

HEA VAIBIGA: Urmas Sõõrumaa kants Tallinnas - Rotermanni kvartal - on samuti pendli ja vitstega läbi diagnoositud. Et kvartali all jooksevad sinka-vonka maa-alused jõed, ei ole koha looduslik energeetika kõige parem. Kui kümmekond aastat tagasi olid Rotermannil rasked ajad, laskis ettevõtja bioenergeetik Rein Weberi soovitusel veesoonte mõju maandamiseks hoonetele vasktrossid ümber tõmmata. Ja äri lõi õitsele. Kas just ainult sellepärast, aga ikkagi... Foto: Tiina Kõrtsini

„Mõõdame ära, kuidas selle koha energeetika siin on,“ ütleb Urmas Sõõrumaa ning tõmbab taskust pendli. Füüsilise maailma energiaid mõõdetakse pisut teisiti kui vaimse ilma omi – pendlikunst on terve teadus. Väike puust kera läheb ärimehe käes rõõmsalt käima ja saame teada, et Solarise keskuse vaibil pole viga midagi. Urmas Sõõrumaa ei tee saladust, et see maagiline tööriist on mõnegi otsuse tegemisel tema asendamatu abimees. „Pendel on ühiskonnas natuke ilkumise teema, aga minu jaoks on see kõige parem asi, mida ma õppinud olen,“ tõdeb ta. „Teda ei tasu küll pimesi uskuda, aga ta juhib su tähelepanu vajalikus suunas.“