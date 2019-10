Backstreet Boysi tähe naine sünnitas keset peredraamat tütre 

2014. aastal abiellunud paar sai teise lapse keset keerulisi aegu: Nick ja tema õde Angel esitasid hiljuti taotluse, et kohus määraks Angeli kaksikvennale Aaron Carterile lähenemiskeelu. Nicki väitel oli endine lapstäht Aaron (31) tunnistanud, et ihkab tappa tema naist Laurenit ja veel sündimata last. Aaron ise on süüdistust eitanud, kuid kohus rahuldas lähenemiskeelu taotluse.