Printsess Beatrice on juba fantastiline kasuema 

Ajakirja People kinnitusel on Edo suurepärane isa, ehk isegi maailma paremaid! "Ta on sellele väikesele poisile niivõrd pühendunud, ning ka Beatrice näitab end juba fantastilise kasuemana!" Allika andmeil oli Edoardo ja Beatrice koos väikese Christopheriga juba üheskoos puhkamas käinud. Kuna Huang töötab poole ajast Londonis ja teise Hongkongis, on poiss isa juures, kui ema parajasti Aasias viibib. Printsessil on olnud küllaldaselt aega tulevase kasupojaga sõbruneda.