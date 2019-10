PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 6. oktoober 

Keegi sõltub mingil määral sinust, nii ei ole sa oma tegevuses vaba. Hea inimesena üritad teha nii, et tal võimalikult mugav oleks, tema aga ei oska su pingutamist hinnata.

Palju õnne, Kaalud! Uuel eluaastal oled töökas ja asjalik, pürid järjekindlalt eesmärkide poole. Infotulv on tohutu, kohati on keeruline olulist ebaolulisest eristada. Kahtlemine on kasulik – ära usu 100% ei kuulujutte ega ajakirjanduses levivat informatsiooni. Sa pead ise kriitiliselt mõtlema! Rahaga ümber käies ole kannatlik ja hoolikas.