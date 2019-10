Getter Jaani kooliajast: õpetajatega on mul vedanud, aga muusikatund ei läinud kohe üldse! 

Samas laulda Getterile meeldis ning suurtel sündmustel ja tähtpäevadel oli ikka tema see, kes kooliaulas kõigile laulis. „See tegi mind väga õnnelikuks, aga huvitaval kombel muusikatund ei läinud kuidagi. Kuigi õpetajad olid võrratud!“ kiitis ta. „Õpetajatega on mul väga vedanud. Kui klassijuhatajatega linnas kokku põrkame, siis on tunne, nagu näeks vana sõbrannat, kellega pole ammu rääkinud,“ sõnas ta. „See on hästi tore, kui õpetajad on jätnud suure ja sügava jälje sinu südamesse, seda ikka positiivsel kujul.“

Getter Jaani kõnelemas Innove inspiratsiooniseminaril. Foto: Robin Roots

Suurimateks õpetajateks elus peab Getter aga oma pereliikmeid: „Minu ema, vanaemad, vanaisad ja nüüd minu kallis tütar! Tema õpetab mind hommikust õhtuni ja ma juba näen, kui palju rohkem ma enda kohta tean.“ Just pere toel on Getter alati kõigest üle saanud, pereliikmed aitavad teda ka kõige raskematel hetkedel.

Kuigi lavakogemust on tal nüüdseks küllaga, tunnistas Getter, et on üks asi, mida ta enne lavale minekut alati teeb. „Pabistan! Ja kohe väga,“ on see Getteri sõnul tegelikult hea asi. „See väike pabin ja ärevus annab õige tunde, et lavale minna. Kui seda ei oleks, siis mul poleks mõtet sinna minna,“ arvas ta.