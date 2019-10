Meelis Tõrv taas raadiopuldis: terve suve olin räiges pinges – ei ole aastaid nii vara ärganud! 

Septembri keskel hommikuprogrammi saatejuhiohjad haaranud Meelis Tõrv lausub naljatades, et ta on õhtuti pidanud kell kümme magama minema, et kolmveerand kuus tõusta. Siiani on hästi läinud. "Oleme paar nädalat eetris olnud ja praegu on veel värskus sees," lausub Tõrv.

Koos Robertiga on nad omakeskis arutlenud, kas millalgi tuleb ka see aeg, kui võib juba lõdvemalt võtta. "Et julged õhtul, enne magamaminekut natuke ka veini juua. Praegu ei julge. Mis siis saaks? Seda me ei tea," naerab Tõrv.

Tõrva sõnul on teda siiani värskena hoidnud just mitmekesisus ja võimalus teha tööd nii kaadri ees kui taga. Rock FM on aga kindlasti toonud ka uuemad tuuled kohalikku raadioilma.

Kas raadiopublik on kuidagi nende aastakümnete jooksul muutunud? Tõrv leiab, et Rock FMi publik on kindlasti kirglikum. Tõrv põhjendab seda nii, et enamasti raadiojaamad pakuvad saateid ja muusikat laiemale kuulajaskonnale ning inimene saab sujuvalt teistele kanalitele üle minna. Rock FM on aga ainus Eesti rokkmuusika raadiojaam ja seetõttu on kuulajad ka nõudlikumad ja suuremate ootustega.

Tõrv räägib, et raadiokuulajad annavad tänapäeval oluliselt rohkem tagasisidet, kui varem. "Otsene tagasiside on kõvem kui näiteks Sky Plusis oli," nendib ta. "Kui midagi ikka pekkis on, saab sõimata, nii et seda nägu! Oleme selles mõttes avatud, et kui inimene tahab midagi kirjutada, siis tehku seda näiteks Facebookis – nii on ka raadiotöötajale teada kommentaari edastaja."

Tõrv on teinud kindlaks, et enamik kirju jõuab raadiojaama õhtuti või öösiti: "Keskmine kuulaja on meesterahvas, võibolla õhtul teeb kaks õlut ja kirjutab meile enda mõtteid."