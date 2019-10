ÕL VIDEO JA GALERII | Kirsti Timmer avaldas raamatu: musta maagia võime on mul vereliinis 

„Ma ei ole seda kuidagi avastanud. See on mul eluaeg olnud, lapsest saati. See on meil vereliini pidi, mul emapoolsed sugulased kõik naised näevad, kuulevad, teavad. Juba lapsena, kui me mängisime kaarte, siis teised mängisid kaarte aga mina vaatasin, mis kaardid neil käes on, mis neil tuleb,“ selgitab Timmer, et must maagia on tal veres.