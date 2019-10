VIDEO | Disainerina tuntud Tim Bluz avaldas esimese singli 

Mees ütleb, et lugu räägib otsingust, suureks kasvamisest, kahtlustest ja valikutest. "Laul sündis ikka enda kogemusest. Arvan, et hakkan alles nüüd vaikselt aru saama, kuidas endaga harmoonias olema ja taipama, kes ma olen, mida ja keda ma tahan ning miks mul seda kõike vaja on. Tagasi vaadates tunduvad paljud asjad nii kaootilised, aga usun, et neid oli vaja, et jõuda siia, kus praegu olen. Valisin esimeseks singliks just selle loo, sest see peegeldab hästi kõike eelmainitut."