HOIA ALT, NETIKOMMENTAATOR! Brigitte Susanne Hunt nõuab laimajatelt tuhandeid eurosid 

"Ei ole nii, et nendel inimestel ei lasu mitte mingit vastutust," lajatab Brigitte anonüümsete kommentaatorite suunal. "Absoluutselt igal teol, ka sõnalisel, on tagajärg! Ma väga ootan, et teada saada, kes need enda arvates anonüümsed inimesed on, kes teavad minu kohta jälkuseid levitada."