Üllar Jörbergi tuhk puistati Viljandi lossimägedesse 

Üllar Jörberg Foto: Aldo Luud

"See oli Üllari soov, et tema tuhk puistataks Vil­jandi järve äärde. Sealt lossimäe nõlvalt on järv ilusti näha. Nüüd saab ta sealt seda vaadet imetleda," ütleb möödunud detsembris 77aastasena meie seast lahkunud muusiku Üllar Jörbergi lesk Ester Jörberg.