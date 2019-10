Plácido Domingo taandus LA Opera peadirektori ametist 

Nädal tagasi teatas maailma nimekamaid ooperiteatreid, New Yorgi Metropolitan Opera, et Domingo nõustus loobuma tänavusügisestest etendustest. Põhjuseks on Associated Pressi kaks hiljutist artiklit, milles 20 naist süüdistab tipplauljat ja dirigenti seksuaalses ahistamises. Ooperikuulsus olevat naisi survestanud seksuaalsuhtesse astuma ning mitmed neist, kes talle korvi andsid, olevat Domingolt karistada saanud. Esimesed süüdistused puudutavad 1980. aastaid.