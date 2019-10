Inimesed 15 AASTAT ABIELU! Ninjatüdruk Maarja Kivi ja bändi mänedžer Renee Meriste avaldavad pika ja õnneliku kooselu saladuse Keit Paju , täna, 06:30 Jaga: M

15 AASTAT ABIELU: “Alati kuula rohkem, kui annad korraldusi ja teistelt nõuad. Katsuge vähem teist kritiseerida ja tegeleda endaga ning alati tuleks vabandada, unustada ja edasi minna!” paljastavad Renee ja Maarja pika abielu saladuse. Foto: Erakogu

“Loomulikult uskusime, et jääme niivõrd kauaks kokku. Keegi ei hakka abielluma, et minna lahku näiteks kolme aasta pärast. Ikka abiellutaksegi selleks, et olla koos lõpuni,” räägib Eesti tuntuima tüdrukutebändi Vanilla Ninja lauljanna Maarja Kivi abielust ninjade kunagise mänedžeri Renee Meristega. Paar tähistas 17. septembril 15. pulma-aastapäeva.