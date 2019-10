MILLINE TANDEM! „Eesti laulu“ tänavused saatejuhid on Tõnis Niinemets ja Karl-Erik Taukar 

Marko Reikop uuris „Ringvaates“ Karl-Erikult, kuidas tuleb „Eesti laulu“ juhtides käituda. „Tuleb viisakalt käituda igal juhul. Tõnis on väga viisakas. Samal ajal tuleb olla terav. Viisakalt terav,“ ütles Taukar. Niinemetsalt uuris Reikop aga, kas Tõnisel on Taukarile midagi 2019. aasta „Eesti laulu“ juhtimise osas ette heita. „Mul pole midagi ette heita, sest ma pole ise seal olnud, aga ma ootasingi seda 2020 numbrit, et oleks eriline märk maas,“ sõnas Tõnis.

Viktoriini lõpus jäi Tõnise skooriks 3 punkti ja Karl-Eriku omaks 4 punkti.

„Eesti laulu“ peaprodutsent Tomi Rahula kommenteeris ka, miks just Niinemetsa-Taukari tandem valituks osutus. „Nad on mõlemad suurepärased saatejuhid ja väärivad suurt lava, see on neile justkui loodud ja nad suudavad selle oma sarmiga täita. Karl-Erikuga tegime koos „Eesti laul 2019“ finaalkontserti, Tõnis Niinemets näitas klassi tänavust EFTA galat juhtides. „Eesti laulul“ saavad kaks väga andekat inimest ühel laval kokku ja mitte ainult – see tandem juhib kõiki „Eesti laulu“ kontserte, nii Tartus toimuvaid poolfinaale kui ka Tallinna finaali,“ paljastab Tomi lõpuks ka saladuse, et poolfinaalid toimuvad ka sel aastal Tartu Ülikooli Spordihoones.