PÄEVAHOROSKOOP: reede, 4.oktoober 

Sinu sõnadel on suur kaal. Sind kuulatakse tähelepanelikult ja võimalik, et üsnagi umbusaldavalt. Pane rõhk sellele, et rääkida tõtt, mitte proovida kuulajaile meele järele olla.

Suudad hästi süveneda ja olulised probleemid enda jaoks lahti mõtestada. Võid avastada, et mõni lihtne ja oluline asi on märkamata jäänud.

Tunned endal olevat nii palju jõudu, et suudaksid kasvõi mägesid paigast liigutada. Probleemiks on see, et hakkad tegutsema ilma pikemalt mõtlemata.