Animafilm „Teofrastus“ võitis veel kaks rahvusvahelist auhinda 

Režissöör Sergei Kibus ütleb, et nõukogudeaegsel Mustamäel eksleva oranži kassi lugu on vaatajaid liigutanud kõikjal. „Aga kõige enam on vestlustest publikuga kõlama jäänud, kuidas neile meeldib filmi eluline lõpplahendus – et õnnelik lõpp ei saabu kohe vaid üleelamistest taastumine võtab oma aja.“