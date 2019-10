Noortebändi poolfinalist Kelly Vask: vahel tunnen, et mu hing on nagu 90aastasel 

Kuulsus ja au ei ole olulised

Kelly tunnistab, et tema soontes ei voola keevaline ambitsioonikus. Ta ei ole see, kes läheb üle laipade ning kelle motoks on, et saagu, mis saab, peaasi, et saavutab! "Mul ei ole olnud kunagi metsikut tahet, et saada kuulsaks või rikkaks. Mul ei ole kunagi olnud sellist tahtmist. Kui see kunagi tuleb, siis on tore. Aga ma ei ole kunagi midagi teinud sellepärast. Ka Noortebändi ei läinud ma sellepärast, et saaks nüüd kuulsaks."

"Tasub mõelda nii, et kõik, mis sa mõtled või teed, jätab märgi. Seepärast on Kelly kindel, et inimestevahelised suhted on väga olulised. "See, kuidas sa suhtled kaasmuusikutega või muusikatööstuses, mängib väga suurt rolli. Üpris raske on olla edukas muusik, kui keegi ei taha sinuga koostööd teha. Seepärast tasub nii mõelda, et kõik, mida ütled ja teed, jätab märgi maha ja sõna levib nagu kulutuli."

Noortebänd 2019 demovooru ajal valmis Kellyl singel "Golden". Kui sotsiaalmeediast vilksatas läbi Noortebändi konkursi demovooru kutse, ei kaalunud noor muusik pikalt. "Mõtlesin proovida. Samal ajal andsin endale aru, et mul ei ole mingisugust eelnevat ajalugu selle koosseisuga, kellega olen laval. Ei ole fännibaasi ega ka ühtegi kontserti olnud. Mul oli ainult see üks lugu. Vaatame, kuhu me jõuame," naerab ta.

Kelly on lõpetanud Viljandi kultuuriakadeemia magistrantuuris muusik-tehnoloogi eriala. Enda teadmisi püüab ta kasutada ka igapäevategemistes, salvestades ja miksides enda loomingut ise. "Tahaksin sihtida sinnamaale, et rohkem muusikat teha ja mängida."

Muusikatarbimine on muutunud

Lisaks isiklikele muusikaprojektidele õpetab Kelly lauluhuvilisi lapsi ja noori Elva laulustuudios. Tema kõige noorem õpilane on kümneaastane ning kõige vanem 32aastane. Kelly lausub, et noorte lauljate järelkasvu pärast ei tasu muretseda. Küll aga on noorte puhul suur probleem see, et ei julgeta katsetada. "Kui tunnis ütlen, et proovime nüüd teistmoodi, siis korraks lööb jalad alt ära," räägib ta. "Kui endal esmaseks sammuks julgust pole, siis tugivõrgustik ei saa aidata. See peab endast tulema," on Kelly kindel.