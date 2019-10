Google'i asutaja Sergey Brin on vargsi naise võtnud ja isaks saanud 

Miljardär Brin (46) abiellus New York Posti teatel juba mõnda aega tagasi ettevõtja Nicole Shanahaniga. Nad on koos olnud umbes kaks aastat.

Pulmad olid tagasihoidlikud ning tulid ilmsiks alles eelmisel nädalal, kui Shanahan rääkis avalikkusele oma viljakusravist. Selgub, et eelmise aasta lõpus sündis Google'i asutajale tütar.

Shanahan on jurist ning tehnoloogiafirma ClearAccessIP asutaja. Väljaande Chronicle of Philanthropy andmeil annetas Nicole hiljuti 100 miljonit dollarit viljakusuuringuteks ja veel mitmeks heategevaks otstarbeks, öeldes, et osalt motiveerisid teda sellist kingitust tegema tema enese rasestumisraskused.