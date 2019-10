FOTO | Saara Pius möllab Indoneesia džunglis 

"Jõulud džunglis" on lastele suunatud Läti-Eesti koostööfilm, mille idee autor ja režissöör on Jaak Kilmi, kes juba väikese poisina fantaseeris džungliseiklusest ning suuremana neelas filme ja raamatuid, mille tegevus toimus džunglis. EEsti Filmi Instituut toetas linateose sündi 100 000 euroga.

"Nüüd, mil vihmametsi ähvardab inimtegevusest tulenev oht, on mul aeg tuua oma fantaasiad ekraanile ja lasta lastel päästa džungel," on Kilmi selgitanud.



"Kui seni ei ole Balti filmivaatajad naabrite filmide vastu suuremat huvi üles näidanud, siis ehk saab selle nukra trendi uude suunda keerata koos tehtud lastefilmide abil. "Jõulud džunglis" võiks siin olla kenaks alguseks. Seda enam, et selle Läti lastefilmi režissöör on meie oma Jaak Kilmi," on öelnud Eesti Filmi Instituudi peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins. Filmi kaastootja Eestist on Stellar Film ning filmist valmib ka eestikeelne versioon.