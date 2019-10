Joaquin Phoenixi koer on päikesevalguse suhtes allergiline 

Tegu on 13-aastase emase segaverelise bullterjeri Sodaga, kelle Joaquin 13 aastat tagasi magamapanekust päästis. Näitleja rääkis Vanity Fairi intervjuus, et hoiab koera aktiivseima päikesevalgusega tundidel ehk 9-17 toas. Kuid selleks, et ta saaks mõlema koeraga rannas käia, lasi Phoenix Sodale õmmelda spetsiaalse kombinesooni. "Ta näeb sellega kuradi cool välja, aga see ei meeldi talle," kurdab Phoenix.