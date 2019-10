Täna 50aastaseks saava Gwen Stefani nägu on sile kui poemannekeenil 

Gwen tõusis 1990. aastatel esile ansambliga No Doubt, mille kaasasutaja oli tema vend Eric. Bändi hitt "Don't Speak" (1996) on endiselt populaarne - Spotifys on seda kuulatud 256 miljonit korda, kirjutab Iltalehti. Lauljannal on abielust Gavin Rossdale'iga kolm poega. Paar teatas lahkuminekust neli aastat tagasi. Gweni viimaste aastate partner on USA kantritäht Blake Shelton.

Gwen Stefani 2009. aastal. Foto: Reuters/Scanpix

Soome leht märgib, et viimastel aastatel on Stefanit kahtlustatud ilulõikustes. Gwen on endiselt imeilus ja särav, aga kuidagi võõra näoga ... Tema palgeil pole ainsatki kortsu.

Briti kõmulehe The Sun intervjueeritud ekspert avaldas tänavu aprillis arvamust, et lauljatar on lasknud oma ülahuult suurendada - ehk selleks, et varjata igemeid, mis noorpõlvepiltidel naeratamisel esile tikkusid.