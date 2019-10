Jüri Pihel meenutab: Eesti esimene osalemine Eurovisionil rippus juuksekarva otsas 

Pihel räägib, et toona tundus Eurovision rahva jaoks täiesti kättesaamatuna. "Olime üles kasvanud Soome teleka ja muu maailma vaatamisega sellisel moel, et üks asjadest, mis meile alati kättesaamatu oli, oli see suur glamuur, mis tuli suurest Euroopast."

Sel ajal oli just tulnud eesti kroon ja Piheli sõnul oli rahvas vaene. "Telemaja oli absoluutselt vaene, siin ei olnud mitte midagi. Äkki meile helistati ja öeldi, et nüüd saaks seesama väike Eesti tulla maailma kõige suuremale glamuuritrallile. Meie siin majas ei kahelnud mitte ühtegi sekundit. Mõtlesime, et kui meile antakse selline võimalus minna sadade miljonite ette olematu, tundmatu riigina, siis tuleb see võimalus kohe ära kasutada."