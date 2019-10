Marilyn Kerro: lapsed suudavad 7. eluaastani meenutada ja mäletada oma eelmisi elusid 

"Need on kaitseinglid kes sinu väikese järgi valvavad, ise kutsuvad nad neid tihti sõpradeks, suutes ääretu täpsusega kirjeldada ning nimetada neid. Eri perioodidel võivad nad vahetuda, oleneb mis eluetapp juhendamist vajab, mõnel on ingleid elu jooksul kolm, mõnel ainult üks, kõik olenebki eluteest mis valitud," kirjutab Kerro.

Sellisel juhul soovitab Merilyn täiskuu ajal igasse lapse toanurka panna meresoola, sest nurgad on kohad, kus kanalid on avatud. Meresool tuleks ära koristada alles kasvava kuu esimesel päeval. "Samuti ärge asetage lapse voodit jalgadega ukse poole (nii et lapse jalad on ukse pool) - see avab samuti kanalid teispoolsusele. Kõige parem kui voodi oleks võimalikul toa keskel, kindlasti mitte vastu seina."

Peegleid ta toas hoida ei soovita, kuid kui need seal juba on, tuleks need ööseks kinni katta. Enne magamaminekut tuleks tuba tuulutada ja valget värvi küünalt põletada, samal ajal rääkides hingega, kes materiaalses maailmas kinni on, kirjutab Marilyn ja lisab rituaali, mida iga lapsevanem ise läbi saab viia.