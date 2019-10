Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas põllumajandusmuuseumi süütaja tabamata jäi 

Tulekahju oli nii märkimisväärne, et enne kui leegid jõuti lõpuni maha suruda, olid juba KGB ohvitserid kohal. Paraku ei suudetud ei siis ega ka hiljem süütajaid leida. Eeldatavasti oli hoonesse tungitud tallihoone keskel olnud trepikoja väikese akna kaudu. See oli üsna tilluke. Alarmsignalisatsiooni paigaldajad olid uskunud, et ega sealtkaudu inimene läbi mahu ja olid akna kindlustamata jätnud. Raamidest välja võetud aknaklaasid olid muide terved – vargad või kes iganes sissetungijad ka olid – panid need tervetena tuletõrjekapi peale.