Kas „Jokker“ on vastutustundetu vägivallapropaganda? 

Joaquin Phoenixile (44), kes on seni kolmel korral Oscarita jäänud, tuleb Arthur Flecki rolli eest täiesti kindlalt parima meespeaosatäitja kuldmehikese nominatsioon. Pole võimatu, et ka ihaldatud auhind ise. Christopher Nolani „Pimeduse rüütli“ Jokkerina pälvis 2009. aastal Oscari ka Heath Ledger, paraku juba postuumselt. Nüüd on aga tegu esimese filmiga, kus võigas koomiksitegelane üksinda hiilata saab.