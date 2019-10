DJ Tiine Rott – uus tulevikulootus Eesti muusikas? 

Veebilehel Reddit on tehtud lausa eraldi arutelu teemal, kes too DJ Tiine Rott siis ikkagi on. Üks kasutaja väidab, et nime on soditud juba isegi Lõuna-Eesti majaseintele. Teine väidab, et kõikjal selle nime nägemine on juba ära tüüdanud. "Kui ma esimest korda seda tag'i nägin, siis tundus täitsa lahe nimi ja pika sabaga rott ka juures. Aga no enam see küll tore ei ole, kui tõesti kõik kohad on ta täis sodinud. Seal tänaval, mis Õnnepalee taha jääb, Rimi vastas on mingid plakatid, mis kutsuvad üles oma 2019 lubadusi kirja panema. DJ Tiine Rott kirjutas "tag'in rohkem". Tüüp on nüüd vähemalt tuntud, ju sai oma tahtmise.."