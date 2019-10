FOTOD | Suhteprobleemid ja salafetišid! Algasid uue kodumaise suhtekomöödia võtted 

Filmi lavastaja Andrejs Ekis ütleb, et ta armastab Eesti näitlejaid. “Nad on absoluutsed professionaalid. Ma tean, et see on tavaline fraas, mida taolistel puhul kasutatakse ja tavaliselt ma hoidun sellistest fraasidest, aga praegu tuleb seda kasutada, sest see on tõsi,” ütleb Ekis pärast esimesi võttepäevi.