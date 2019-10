Võlaskandaali sattunud Tigran Gevorkjan paljastab, miks ta pildilt kadunud on 

"Paljud küsivad miks või kuhu pildilt kadunud oled.. Kus muusika on.. ja nii edasi.. Vahel vist tuleb pildilt veits kaduda, et uus pilt maalida. On olnud kaks vihaselt tulist aastat ja vihaselt rumalaid otsuseid," kirjutab Tigran Instagramis.

"len komplekteerinud nüüdseks aastate vältel seda kõike raamatusse ning soovin selle välja andmisega anda edasi nii palju, kui ise õppisin erinevatest vigadest. Algul arvasin, et "ah mis see raamatu kirjutamine ikka on, kirjutada ju meeldib".. Aga ei, see ei ole nii, see on suisa raske," tõdeb ta.