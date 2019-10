GALERII | Esilinastus Tõnis Mäe portreefilm „Tõnis Mägi. Vaikus valguses“ 

Tegu on mehega, kes säras aastakümneid mitte ainult kodumaa, vaid kogu kunagise Nõukogude Liidu rokitaevas ning kellest hiljem sai taasiseseisvumisaja suurim ja eesti rahvast kõige jõulisemalt ühendav laulik. Läbi värvika elu mitmetahuliste keerdkäikude on Tõnis jõudnud äärmiselt põneva maailmatunnetuseni, millest on kantud ka tema looming.