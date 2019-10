„Halastamatu tagakiusamine!“ Harry tegi Meghani kaitseks haruldase avalduse 

Parajasti koos perega Aafrika visiidil viibiva Harry sõnul on Meghan langenud järjekordse ohvrina Briti tabloidajakirjanduse küüsi. Kõmupress korraldavat „tagajärgedele mõtlemata tagakiusamiskampaaniat üksikisikute vastu - see on halastamatu kampaania, mis viimase aastaga on hoogu juurde saanud“. Mustamine kestis Harry sõnul kogu Meghani lapseootuse ja on jätkunud ka nüüd, kus ta kasvatab pisipoega.

Printsi sõnul on nii tema kui ka tema naine püüdnud vaprat nägu teha. „Kuid ma ei suuda kirjeldada, kui valus see kõik olnud on.“ Ajakirja People teatel on Sussexi hertsogipaar kaevanud Briti kõmulehe Mail on Sunday ning selle omanikfirma Associated Newspapers kohtusse.

Harryt ja Meghanit esindava advokaadibüroo Schillings sõnul on põhjuseks Meghani kirjutatud erakirja avaldamine lehe veergudel, „mis on osa selle meediagrupi kampaaniast avaldamaks vääraid ja teadlikult halvustavaid lugusid nii hertsoginnast kui ka tema abikaasast“. Kuna Associated Newspapers keeldus küsimust Sussexi hertsogipaari rahuldaval moel lahendamast, on Harry ja Meghan ette võtnud kohtutee.

Harry avaldus sarnaneb Williami Diana-teemalise sõnavõtuga

Esmakordselt oli Harry sunnitud Meghani kaitseks avaliku avalduse tegema õige pea pärast nende armuloo ilmsiks tulekut. Toona palus prints, et ajakirjanikud ja paparatsod tema sõbratari rahule jätaksid.