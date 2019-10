Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Mõisaküla kohtus käis, et Abjaks saada 

Mõisaküla otsustas aga vallareformi alates hakata linnaks ja volikogu otsustas, et uueks nimeks saagu Abja. Maavalitsus ei andnud sellele otsusele käiku ja asi läks kangete mõisakülalaste eestvõttel kohtusse. Vaieldi riigikohtuni välja, kus leiti, et pole midagi seadusevastast, kui koos linnaõiguste saamisega võetakse ka uus nimi.

See ajas muidugi Abja-Paluoja mulgid vihale. Abja vallavolikogu protestis otsuse. Nii jäigi Mõisaküla Mõisakülaks edasi, olgugi, et sai linnaks. Tol ajal oli seal 330 maja ning rohkem kui 2400 elanikku, kuid oli ette näha, et see arv väheneb tublisti. Isegi kogu linnast ei jääks midagi järele, kui sealt raudteetehased ära viiakse.