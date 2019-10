Brigitte Susanne Hunt astub Palja Porgandi kaitseks välja: kindel rasestumise vältimine on mitte seksida või munajuhad kinni panna 

„Porgandit süüdistada või Daysyt ( (blogija Paljas Porgand, kes saate „Laser“ väitel on põhjustanud mitmete naiste soovimatu rasestumise propageerides ebausaldusväärset viljakusmonitori – toim.)? Ja toetuda ühe naistearsti jutule, et väita, et üks vahend ei tööta?“ on Hundi arvates lugu liialt ühekülgne.

„Olen Daysy teemal täiesti neutraalne ja arvan, et iga inimene peaks leidma endale sobiva rasestumisvastase vahendi või viisi. Ja mina ei vastuta kellegi valikute ees,“ sõnab ta.

„See, et Porgand valetas, et raha ei saa reklaami eest, on inetu. Aga teda panna vastutama noorte rasestumise eest on ülekohtune!“

Hunt tunnistab, et sarnaselt Palja Porgandiga, on ka tal vaid ebameeldivad kogemused hormonaalsete vahenditega ja tema isiklikud neid enam kunagi ei kasuta. „Kindel rasestumise vältimine on mitte seksida või munajuhad kinni panna. Kõik muud vahendid on alati alla 100 protsendi turvalised.“