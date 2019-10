Jessye Norman: „Ma ei pea oma mustanahalisust probleemiks. Minu meelest näeb see päris kena välja.“ 

Norman, kelle häält on nimetatud ühtaegu lopsakaks ja värelevaks, tegi debüüdi ooperilaval 1969. aastal Berliinis. 1970. aastatel kujunes temast Euroopas tuntud nimi. New Yorgi Metropolitan Operas debüteeris ta 1983. aastal. Maailma prestiižsemaid ooperimaju nimetab oma järelehüüdes Normanit üheks viimase poole sajandi suuremaks sopraniks. „Norman laulis meie laval üle 80 etenduse, vapustades publikut oma kauni hääletooni, erakordse jõu ja muusikalise tundlikkusega.“ Kompanii juht Peter Gelb nimetab Jessye Normanit üheks suuremaks artistiks, kes on eales Met Opera laval laulnud. „Tema pärand elab igavesti edasi.“

1983. aasta intervjuus ütles Norman, et tema edule sillutasid teed varasemad mustanahalised lauljad. Ta tõi esile Marian Andersoni, Dorothy Maynori ja Leontyne Price'i. „Tänu neile sain öelda: „Ma laulan nüüd Prantsuse ooperit“ või „Ma laulan Saksa ooperit“, selle asemel, et mulle oleks öeldud: „Sina laulad „Porgyt ja Bessi“. Teate, pole mõtet teha nägu, et rassilist eelarvamust pole olemas. On küll! Üks asi on seadused, teine asi on muuta inimeste südant ja mõtteviisi. Selleks kulub kauem aega. Ma ei pea oma mustanahalisust probleemiks. Minu meelest näeb see päris kena välja.“