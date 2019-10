SUUR REIVIPURAKAS | Slow-rave’i koorekiht jõuab lõpuks ka Tallinnasse! 

Slow-rave ehk somatik techno on osa futuristlikust uue laine psühhedeelia liikumisest, mis esindab laiemapõhjalist posthumanistlikku ellusuhtumist ja avaldub peale muusika ka intallatiivses ja visuaalses esteetikas ning ka näiteks tarkvaraarenduses. Liikumine tõstis pead selle kümnendi algul Venemaal, Sankt-Peterburi maa-alustes klubides. Selle liikumise eestvedajateks on Tsaritsa Logiki ja Vova PCP ehk Perforated Cerebral Party.

Somatik techno on kehast lähtuv elektrooniline muusika, mille tempo on aeglustatud 90 löögile minutis, mis peaks soodustama transiseisundisse sisenemist. Liikumine on sellest ajast alates võrgus levinud ja võrgutanud pühendunud fänne ja ergutanud produtsente üle maailma. Kõik nad on koondunud ühenduse Somatik Sound System alla.