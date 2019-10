Urmas Sõõrumaa elutarkused: lahti lastud asjade hulk on rikkuse mõõdupuu 

SPORT

VAIMSUS

"Stressirohke elu tagajärjel talletuvad negatiivsed emotsioonid - hirm, valu, kurbus, impulsiivsus jne ning kui sellele tähelepanu ei pööra, on läbipõlemisoht suur, lihtsa võimlemisega saab taastada oma meeltes ja kehas tasakaaluseisundi. Mulle tundub, et selline südame ja armastuse energia tuleb meie poole niikuinii. Nüüd on küsimus, kas me lihtsalt ootame ära või me ise oleme selleks valmis ja teeme midagi ära ka."

"Kõik positiivsed asjad liigutavad hinge, kindlasti ka negatiivsed. Märksõnadeks nauding iseenda olemusest ja tegemistest. Olen mõnusalt heas vormis ja naudin täiega tegelikult oma sisemist harmooniat, see kõik liigutab hinge. Ma olen optimistlik, tuleb tööd teha ja valmis olla ning võtta vastu neid paremaid asju, mis tulekul on."

"Sisemine teadvus on võrdeline välise avardumisega, et kui sul sees teadmist ei ole, miks sa midagi teed või kuidas sa seda teed, kui sa tegemise juurde ei pane seda teadmist, siis sa ka väljapoole ei avardu ega oma eesmärki ei täida. Olen see, kes olen. Õppima peab, sest siis saad alati targemaks, aga meistrid sünnivad."

"Hingejõudu annab igapäevane käitumine - kuidas sa toitud, mõtled ja kuidas teistesse suhtud, peegeldab kindlasti tagasi. Kõige tähtsam olen mina ise ja kui ma iseendast lugu ei pea ja endaga ei arvesta, on kõik muu mingil hetkel väga tühine. Ja kui midagi teete, siis tehke seda 21 korda järjest, siis muutute edaspidi sellest sõltuvaks."