Inimesed Tarvo Sõmer: "Olen täpselt selline, nagu olen ja ma tean, et olen suhteliselt keskpärane näitleja." Jaanus Kulli , täna, 00:01

POOL ELU RAKVERE TEATRIS: 46aastane Tarvo Sõmer tuli Rakvere teatrisse 23 aastat tagasi. Siin on teda pärjatud kolm korda kolleegipreemiaga ja sama palju publikupreemiaga. 2014. aastal oli ta teatriliidu aastaauhindade meespeaosa nominent. Foto: Robin Roots

Näitleja Tarvo Sõmer (46) oli kuni Rakvere teatrisse minekuni läbi ja lõhki Tallinna poiss. „Minu maailmapilt koosneski sel ajal ainult pealinnast. Väljaspool Tallinna ei olnud minu jaoks mingit elu. Nii ma mõtlesingi, et olen paar-kolm aastat Rakveres, töötan ennast üles ning tulen kindlasti Tallinna tagasi. Olin päris kindel, et kauaks ma Rakverre ei jää.“ Praeguseks on Tarvo aga elanud Rakveres 23 aastat – täpselt poole oma elust – ning temast on saanud selle tuline patrioot.