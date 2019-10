Kõlakad: Adele veedab üha rohkem aega mustanahalise räppari seltsis 

"Adele ja Skepta on pärast kummagi armusuhte purunemisest teineteisele palju toeks olnud," kinnitab The Suni allikas, kes nimetab kahe staari suhet lähedaseks ja eriliseks. "Nad veedavad üha rohkem aega koos. Mõned sõbrad loodavad ja ennustavad, et ühel heal päeval võib neist suurepärane paar saada."

Skepta teatas mullu juulis, et saab isaks. Kuna mõned kuud varem oli ta ühes intervjuus kuulutanud oma suhtest Naomi Campbelliga, järeldasid paljud fännid, et legendaarne supermodell ootab last. Hiljem ilmnes, et räpparilt ootas last siiski keegi teine naine. Detsembris avaldas Skepta Instagramis foto, kus ta beebit pudelist toidab. Nüüdseks on selgunud, et Skepta tütre nimi on River.